Kamil Glik robił co mógł. Spezia uratowała punkt w końcówce

Starcie dwóch beniaminków rozpoczęło sobotnie rywalizacje 26. kolejki Serie A. Mecz Spezi z Benevento zakończył się remisem 1:1. W następnych spotkaniach zobaczymy jeszcze walkę Udinese z Sassuolo, a Juventus zagra z Lazio.

Spezia zasłużyła na zwycięstwo

Pierwsza połowa pojedynku była wyrównana. Obie drużyny dzielnie walczyły o każdy skrawek boiska. Lepiej przy piłce czuli się piłkarze Spezi, którzy zepchnęli rywala do głębokiej defensywy. Od tej pory Benevento zaczęło szukać swoich szans w kontratakach, a to przyniosło oczekiwany efekt. Jednak w dalszej fazie spotkania, więcej do powiedzenia mieli zawodnicy Italiano. Co więcej, Spezia zasługiwała na zwycięstwo, a szczęśliwie uratowała tylko punkt.

