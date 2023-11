IMAGO / Daniele Buffa / ImagePhoto Na zdjęciu: Federico Chiesa

Nowy kontrakt i czas decyzji

Federico Chiesa do Turynu trafił w 2020 roku. Jego pobyt w stolicy Piemontu miewa jednak wzloty i upadki. Włoski skrzydłowy często boryka się z kontuzjami. W zeszłym roku był niezdolny do gry przez 10 miesięcy. Częste absencje przyczyniły się do tego, że 26-latek do tej pory zagrał “tylko” w 105 meczach w barwach Juventusu. Dla “Starej Damy” strzelił w tym czasie 34 mecze oraz dołożył do tego 25 asyst. W tym sezonie dwukrotnie zmagał się z problemami mięśniowymi, które wyłączyły go z gry na krótki czas.

Juventus związany jest z 42-krotnym reprezentantem Włoch kontraktem do czerwca 2025 roku. Według informacji podanych przez “Sportmediaset” klub zamierza przedłużyć umowę zawodnika. Obie strony miały ustalić, że nowe porozumienie będzie trwało tylko rok więcej niż obecne. Zawodnik również nie otrzyma żadnej podwyżki, a jego pensja pozostanie na poziomie ok. 5 milionów. Takie rozwiązanie ma dać możliwość zainteresowanym na znalezienie najlepszej sytuacji zarówno dla piłkarza, jak i klubu. Następnym krokiem po podpisaniu nowej umowy ma być decyzja o ewentualnym przedłużeniu na kilka następnych lat bądź rozstaniu i uzyskaniu najwyższej możliwej kwoty za transfer Włocha.