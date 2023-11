PressFocus Na zdjęciu: Manuel Locatelli

Manuel Locatelli zwiąże się z Juventusem nowym wieloletnim kontraktem

Pensja piłkarza wzrośnie o ok. 300-500 tysięcy euro rocznie

Oficjalne ogłoszenie przedłuzenia umowy ma wkrótce nastąpić

Locatelli z kontraktem do 2028 roku

Choć obecny kontrakt włoskiego pomocnika obowiązuje do czerwca 2026 roku, to władze turyńskiej drużyny zdecydowały się przedłużyć umowę jednego ze swoich liderów. Co za tym idzie Manuel Locatelli po podpisaniu nowego kontraktu może liczyć na pokaźną podwyżkę wynagrodzenia. Jego pensja może wzrosnąć o ok. 300-500 tysięcy euro rocznie. Locatelli zwiąże się ze “Starą Damą” umową ważną do 30 czerwca 2028 roku. Oficjalne ogłoszenie przedłużenia kontraktu ma zostać ogłoszone wkrótce.

Juventus ściągnął reprezentanta Włoch w lipcu 2021 roku na zasadzie dwuletniego wypożyczenia. Po tym czasie zapłacił Sassuolo 30 milionów euro za urodzonego w Lecco zawodnika. Od momentu przyjścia Locatelliego do Turynu 26-krotny reprezentant kraju, rozegrał w barwach “Zebr” 103 mecze. Strzelił w nich 4 bramki i zanotował 8 asyst.