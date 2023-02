fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Juventus nie może się podnieść po decyzji FIGC związanej z odjęciem 15 punktów w tabeli Serie A. Jednocześnie Stara Dama, zamiast walczyć o miejsce premiowane grą w europejskich pucharach, musi skupić się na walce o utrzymanie w lidze włoskiej, bo obecnie ma tylko 10 oczek przewagi nad strefą spadkową. Tymczasem La Gazzeta dello sport podaje, że latem kadra ekipy z Turynu będzie mocno zmieniona.

W trakcie letniego okna transferowego Juventus może pożegnać pięciu zawodników

La Gazzetta dello Sport przekonuje, że Starą Damę czeka rewolucja kadrowa

Turyńską ekipę mogą pożegnać między innymi Juan Cuadrado, Angel Di Maria, czy Adrien Rabiot

Juventus przed rewolucją kadrową?

Juventus już został pozbawiony 15 punktów, ale niewykluczone, że to nie jedyna kara, jaką otrzyma klub z Turynu. Nie brakuje głosów, że Bianconeri mogą zostać ukarani jeszcze dodatkowo odjęciem kolejnych 20 punktów, co mogłoby sprawić, że Juventus spadnie do Serie B.

La Gazzetta dello Sport przekonuje natomiast, że właściciel klubu John Elkann nie ma w planach sprzedaży klubu. W każdym razie ma mocno ograniczyć wydatki i na Juventus.

Wierząc medialnym doniesieniom, to z klubem latem mają pożegnać się między innymi: Juan Cuadrado, Angel Di Maria, Adrien Rabiot i Alex Sandro. Pensje na tych zawodników kosztują Juve rocznie 70 milionów euro. Niebawem wdrożony ma zostać zatem plan związany z oszczędnościami.

We wtorek wieczorem ekipa z Allian Stadium zmierzy się z Salernitaną na zakończenie 21. kolejki Serie A. Kolejne spotkanie Juventus rozegra w roli gospodarza z Fiorentiną.

