SSC Napoli według najnowszych doniesień SportItalia jest na dzisiaj faworytem do pozyskania Federico Chiesy z Juventusu. Wcześniej spekulowano, że Włoch wzmocni Romę.

fot. Imago / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

SSC Napoli wyprzedziło Romę w wyścigu po Federico Chiesę

SSC Napoli niedawno poinformowało, że stery nad drużyna przejął Antonio Conte. Teraz natomiast trwają prace w klubie ze Stadio Diego Armando Maradona nad wzmocnieniami. SportItalia przekonuje, że klub z Neapolu jest poważnie zainteresowany sfinalizowaniem transferu z udziałem Federico Chiesy. Byli mistrzowie Serie A mieli pod tym względem wyprzedzić Romę, która też była zainteresowana reprezentantem Włoch.

Były zawodnik Fiorentiny podobno został wystawiony na listę transferową przez Juventus. Wpływ na taki obrót wydarzeń miało mieć to, że trener Thiago Motta nie jest przekonany do Chiesy. Dziennikarz Alfredo Pedulla znany z insiderskich wieści na temat transferów przekazał, że obecnie Napoli jest faworytem do pozyskania piłkarza Starej Damy.

Corriere dello Sport informowało z kolei, że Fali Ramadani reprezentujący interesy Chiesy w przyszłym tygodniu ma spotkać się z działaczami Romy. W grafiku menedżera mają też znajdować się spotkania z przedstawicielami innych klubów, mających plan, aby pozyskać włoskiego zawodnika.

Chiesa w ostatniej kampanii wystąpił łącznie w 37 meczach. Zdobył w nich 10 bramek i zaliczył trzy asysty. 26-latek trafił do Juve w lipcu 2022 roku za ponad 44 miliony euro. Aktualny kontrakt zawodnika wygasa z końcem czerwca 2025 roku.

