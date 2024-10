Juventus przedłuży kontrakt z kluczowym defensorem. Wszystko dogadane

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Gatti podpisze nową umowę z Juventusem

Federico Gatti, który dołączył do Juventusu w 2022 roku z Frosinone, obecnie ma kontrakt obowiązujący do czerwca 2028 roku. Jednak Juventus, dostrzegając jego rosnącą rolę w drużynie, pracuje nad przedłużeniem umowy o kolejny rok, co zapewni stabilność w defensywie do 2029 roku. W tym sezonie Gatti wielokrotnie występował jako kapitan, co tylko podkreśla jego znaczenie dla zespołu.

Nowa umowa, jak informuje Fabrizio Romano, obejmie podwyżkę wynagrodzenia, które ma wzrosnąć do ponad 2 milionów euro netto rocznie. Podpisanie przedłużenia pozwoli także na rozłożenie amortyzacji kosztów jego transferu na dłuższy okres, co jest korzystne finansowo dla klubu. Dzięki temu Juventus może lepiej zarządzać budżetem, jednocześnie zabezpieczając przyszłość jednego ze swoich kluczowych zawodników.

Po kontuzji Bremera, Gatti będzie odgrywać kluczową rolę w obronie Juventusu pod wodzą Thiago Motty. Nowy kontrakt nie tylko podkreśla jego wagę w drużynie, ale także pokazuje, że Juventus stawia na długoterminową strategię budowy zespołu. Jego partnerem na środku defensywy będzie Pierre Kalulu i razem będą odpowiadać za grę obronną Starej Damy. Trzeba przyznać, że mogą to być dwaj, bardzo nieoczywiści bohaterowie Bianconerich w obecnych rozgrywkach.

