Douglas Luiz mocno krytykowany po transferze do Juventusu. Niesłusznie?

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Douglas Luiz

Douglas Luiz zaliczył kilka słabszych występów

Douglas Luiz przeniósł się do Juventusu z Aston Villi za kwotę 50 milionów euro, ale przy okazji na konto klubu z Birmingham przeszli Enzo Barrenechea i Samuel Iling-Junior, co pomogło sfinansować transfer. W Anglii Douglas Luiz był ulubieńcem fanów, strzelając dziewięć goli w ostatnim sezonie Premier League. W Juventusie jednak nie udało mu się jeszcze na dobre zadomowić, zwłaszcza że konkurencja w środku pola jest mocna – obok niego grają m.in. Manuel Locatelli, Nicolo Fagioli i Khephren Thuram.

Douglas Luiz nie zaliczył najlepszego początku, a dwa karne sprokurowane w dwóch meczach to nie jest rzecz, która imponuje. W pierwszym przypadku, przeciwko RB Lipsk, Brazylijczyk został ukarany za zagranie ręką, a w drugim, w meczu z Cagliari, spowodował karnego po zderzeniu z rywalem w polu karnym.

Statystyki ratują Brazylijczyka?

Douglas Luiz rozpoczął w Serie A tylko jeden mecz od pierwszej minuty, ale wystąpił jako rezerwowy w kolejnych pięciu. Pozytywne jest to, że Brazylijczyk może pochwalić się wysoką skutecznością podań. W każdym z dotychczasowych występów osiągał ją na poziomie co najmniej 91,4%, a w ostatnim meczu miał 100% celnych podań. Natomiast jest mniej aktywny w ofensywie – średnio co 60 minut wykonuje dośrodkowanie i co 22 minuty podaje długą piłkę, choć tutaj należy zwrócić na rolę, jaką przypisuje mu Thiago Motta.

Martwiące jest jednak to, że Brazylijczyk spowolnił pod względem podań kluczowych. Na początku zaliczał przynajmniej jedno takie zagranie w każdym meczu, ale w ostatnich trzech spotkaniach nie wykreował ani jednej wyraźnej sytuacji strzeleckiej.

Analizując statystyki, można zauważyć, że Douglas Luiz nie jest najsłabszym pomocnikiem Juventusu. Chociaż jego oceny w WhoScored wynoszą od 5,76 do 6,92, co daje średnią 6,52, to jest to wynik porównywalny z innymi zawodnikami Juve. Weston McKennie ma niższą średnią ocenę – 6,26, a Khephren Thuram (6,55) i Nicolo Fagioli (6,57) osiągają podobne noty. Najwyżej ocenianym pomocnikiem jest Manuel Locatelli, ze średnią 6,94, co pokazuje, że Douglas Luiz ma pole do poprawy, ale jego występy nie są tak złe, jak mogłoby się wydawać.

