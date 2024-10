Inzaghi kuszony przez wielkie kluby. Zdecydowana reakcja trenera Interu

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Simone Inzaghi

Manchester United i Chelsea próbowały zatrudnić Inzaghiego

Manchester United śledzi karierę Simone Inzaghiego od lata 2023 roku, a według doniesień „Il Corriere dello Sport” klub sondował możliwość zatrudnienia go dwukrotnie: najpierw przed końcem poprzedniego sezonu, a następnie podczas wrześniowej przerwy reprezentacyjnej. Inzaghi jednak nie rozważał opuszczenia Interu, odrzucając także wcześniejsze zainteresowanie Chelsea, która ostatecznie zatrudniła Enzo Marescę.

Pomimo lukratywnych ofert, Inzaghi pozostaje skoncentrowany na Interze, z którym sięgnął już po sześć trofeów w ciągu trzech sezonów. W lipcu tego roku podpisał nowy kontrakt z klubem obowiązujący do 2026 roku. Szkoleniowiec wydaje się cenić stabilność i projekty, które może realizować w Interze, zamiast podejmować ryzyko związane z przeprowadzką do Premier League, szczególnie w kontekście trudnej sytuacji Manchesteru United, którego trener Erik ten Hag zmaga się z rozczarowującymi wynikami.

Zdaniem włoskiej prasy, Manchester United może nadal próbować przekonać Inzaghiego do podjęcia pracy na Old Trafford, zwłaszcza że ten Hag boryka się z trudnym początkiem sezonu. W tym momencie zmiana zdania przez włoskiego szkoleniowca wydaje się wręcz niemożliwa. Jednak czas pokaże, czy Inzaghi pozostanie wierny Nerazzurrim na dłużej, ale jego odmowa świadczy o tym, że jest to trener z jasno określonymi priorytetami.

Zobacz również: FC Barcelona poluje na gwiazdy bez klubu. Oto trzy największe cele