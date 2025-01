Inter może stracić gwiazdora na finał Superpucharu Włoch. To byłby cios

Inter Mediolan wywalczył awans do finału Superpucharu Włoch, ale Marcus Thuram opuścił boisko po pierwszej połowie półfinałowego starcia z Atalantą z powodu problemu mięśniowego. Jego występ w kolejnym meczu stoi pod znakiem zapytania.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Simone Inzaghi

Thuram może opuścić kolejny mecz

Inter Mediolan zmierzył się z Atalantą w pierwszej półfinałowej potyczce Superpucharu Włoch, a pojedynek zakończył się wygraną ekipy Simone Inzaghiego 2:0. Jednak Marcus Thuram nie dokończył spotkania. Francuski napastnik został zmieniony w przerwie z powodu problemu mięśniowego, co wywołało niepokój wśród kibiców Nerazzurrich.

Po zakończeniu pierwszej połowy Thuram wrócił na murawę, by przetestować swoje możliwości. Po krótkich ćwiczeniach zdecydował się jednak na opuszczenie boiska, a Simone Inzaghi wprowadził na jego miejsce Mehdi Taremiego.

Według pierwszych doniesień z Rijadu Thuram zmaga się z lekkim przeciążeniem mięśnia przywodziciela w lewej nodze. Na szczęście uraz wydaje się nie być poważny, jednak sztab szkoleniowy Interu zdecydował się na zmianę profilaktyczną, by nie ryzykować pogłębienia kontuzji.

Trener Simone Inzaghi skomentował sytuację zawodnika w rozmowie ze “Sport Mediaset”: – Czy będzie gotowy na finał? Jeszcze nie wiem. Zgłosił, że czuje napięcie w mięśniu przywodziciela, więc poprosiłem go, by wyszedł pięć minut przed przerwą i ocenił swoje możliwości. Po rozmowie z zespołem zdecydowaliśmy o zmianie. Przed nami cztery dni i zobaczymy, co powie sztab medyczny.

Inter przygotowuje się do finału, jednak niepewność co do dostępności Thurama z pewnością stanowi wyzwanie dla drużyny. Wszystko wyjaśni się w najbliższych dniach.

