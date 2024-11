San Siro wyceniony! Inter i Milan szykują się na spory wydatek

Inter Mediolan i AC Milan poznali szczegóły finansowe dotyczące zakupu legendarnego stadionu San Siro i otaczających go terenów. Kwota sięga niemal 200 mln euro, o czym donosi "Calciomercato".

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: San Siro

Inter i Milan rozważają możliwość wykupu San Siro na własność

Inter i Milan od wielu miesięcy walczą o budowę nowego stadionu. W ostatnim czasie pojawiła się opcja, by oba mediolańskie kluby wykupiły San Siro i zmodernizowały go na własną rękę stając się współwłaścicielami tego legendarnego obiektu. Jednak giganci Serie A muszą przygotować się na spory wydatek.

Całkowity koszt, wliczając wartość stadionu i pobliskich terenów, został oszacowany na 196,9 miliona euro. Sam stadion wyceniono na 72,9 miliona euro, co stanowi spadek względem wyceny z 2019 roku wynoszącej 96,3 miliona euro. Teren Ambito Gfu San Siro, obejmujący okoliczne obszary, został wyceniony na 124 miliony euro, co z kolei stanowi wzrost w stosunku do wcześniejszych szacunków.

Zgodnie z uchwałą rady miejskiej w Mediolanie, środki uzyskane ze sprzedaży stadionu mają zostać przeznaczone na modernizację dzielnicy San Siro, walkę z kryzysem mieszkaniowym oraz poprawę infrastruktury sportowej. To kluczowy punkt w debacie publicznej, która toczy się wokół przyszłości stadionu i jego otoczenia.

Milan rozważa także budowę nowego stadionu w San Donato, jednak projekt ten nie jest pozbawiony wyzwań. Burmistrz San Donato, Francesco Squeri, podkreślił, że realizacja inwestycji zależy od rozwiązania kluczowych problemów, takich jak infrastruktura, transport publiczny oraz poprawa lokalnej sieci kolejowej. Choć Milan utrzymuje otwartą opcję na inwestycję w San Siro, projekt w San Donato jest traktowany jako realna alternatywa.

Losy San Siro wciąż pozostają niepewne. Decyzje dotyczące stadionu będą miały ogromny wpływ nie tylko na kluby, ale także na miasto i jego mieszkańców. Inter i Milan stoją przed ważnym wyborem. Biorąc pod uwagę fakt, że sprawa toczy się od lat, nic nie wskazuje na to, by ostateczne decyzje miały zapaść w najbliższym czasie.

