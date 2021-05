Inter Mediolan według najnowszych informacji Gianluki Di Marzio jest coraz bliżej przekonania Simone Inzaghiego do zmiany miejsca pracy. Sternicy Nerazzurrich oferują 45-latkowi atrakcyjniejsze warunki finansowe.

Inter Mediolan jest w trakcie poszukiwania nowego szkoleniowca

W środę z mistrzami Włoch rozstał się Antonio Conte

Faworytem do zastąpienia byłego selekcjonera reprezentacji Włoch wydaje się Simone Inzaghi

Inter Mediolan nie daje za wygraną ws. Inzaghiego

Inter Mediolan w środę ogłosił, że z klubem rozstaje się Antonio Conte. Były selekcjoner reprezentacji Włoch nie był w stanie zaakceptować polityki transferowej Nerazzurrich, podejmując tym samym decyzję o rozstaniu z klubem.

Jeszcze w środę Inter miał nadzieję, że uda mu się przekonać Massimiliano Allegriego do pracy w Mediolanie. Włoski trener zjadł kolację w towarzystwie Beppe Marotty. Niemniej wygląda na to, że nie znalazł nici porozumienia z byłym trenerem Milanu i Juventusu. 53-latek wróci prawdopodobnie do ekipy z Turynu.

Tymczasem od czwartkowego poranka nie milkną doniesienia związane z przyszłością Simone Inzaghiego. Trenerowi z końcem czerwca wygasa umowa z Lazio. Wciąż nie została przedłużona i to chce wykorzystać Inter.

Simone #Inzaghi all’@Inter, la strada è ormai tracciata. La @OfficialSSLazio rassegnata, il rilancio nerazzurro di oggi ha convinto #Inzaghi a cambiare idea rispetto a ieri sera @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) May 27, 2021

Mediolański klub oferuje Inzaghiemu dwuletni kontrakt, dzięki któremu rocznie Włoch mógłby zarabiać cztery miliony euro. Wkrótce powinno być jasne, czy 45-latek zdecyduje się na przyjęcie oferty Interu.

