Antonio Conte w przyszłym sezonie nie będzie już trenerem Interu Mediolan. Obie strony doszły do porozumienia w sprawie wcześniejszego rozwiązania kontraktu, o czym oficjalnie poinformował klub na swojej stronie internetowej.

Antonio Conte i przedstawiciele Interu Mediolan doszli do porozumienia w sprawie wcześniejszego rozwiązania kontraktu.

Powodem rozstania są problemy finansowe Nerazzurrich. Conte za przedwczesne rozstanie otrzyma siedem milionów euro odszkodowania.

Włoski szkoleniowiec może wkrótce wrócić do Anglii. Jego zatrudnieniem poważnie zainteresowany jest Tottenham Hotspur.

Antonio Conte rozwiązał kontrakt z Interem Mediolan

Wcześniej informację o rozstaniu obu stron przekazał Fabrizio Romano. Na mocy porozumienia, Conte za rozwiązanie obowiązującego do czerwca 2022 roku kontraktu otrzyma siedem milionów euro odszkodowania.

Głównym powodem wcześniejszego rozwiązania umowy są problemy finansowe, z jakimi zmaga się mediolański klub. Te sprawiają, że Nerazzurri nie tylko nie będą w stanie wzmocnić zespołu, o co apelował Conte, ale prawdopodobnie będą zmuszeni do sprzedaży kilku czołowych zawodników. Według Fabrizio Romano klub założył uzyskanie z tego tytułu co najmniej 80 milionów euro. Klub zamierza również negocjować z zawodnikami obniżkę wynagrodzeń o około 15-20 procent.

Conte zespół Nerazzurrich objął przed sezonem 2019/20. W pierwszym sezonie pracy w zespole Mediolanu poprowadził go do finału Ligi Europy, w którym musiał uznać wyższość Sevilli. Kilka tygodni temu piłkarze Interu Mediolan mogli świętować 19. w historii klubu, a pierwszy do 2010 roku, mistrzowski tytuł.

Tottenham zainteresowany zatrudnieniem Włocha

51-letni szkoleniowiec nie powinien jednak długo pozostawać bez pracy. Niewykluczony jest jego powrót do Anglii, gdzie bardzo chętnie zatrudniliby go przedstawiciele Tottenhamu Hotspur. Koguty w dalszym ciągu nie znalazły następcy Jose Mourinho i teraz chcą wykorzystać sytuację związaną z pojawieniem się Conte na rynku. Do powrotu do Londynu chcą go przekonać atrakcyjnym wynagrodzeniem, opiewającym nawet na 17 milionów funtów. To o sześć milionów funtów więcej, niż Conte zarabiał do tej pory w Interze.

