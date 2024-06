Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

To koniec. Igor Tudor opuszcza Lazio

W marcu przez Lazio przeszło prawdziwe trzęsienie ziemi. Maurizio Sarri za porozumieniem stron rozwiązał kontrakt z rzymskim zespołem. Claudio Lotito natychmiastowo zabrał się do pracy, zatrudniając Igora Tudora. Chorwacki szkoleniowiec dokończył sezon jako trener „Biancocelestich” i wydawało się, że w przyszłym sezonie nadal będzie prowadził drużynę ze stolicy Włoch.

W ostatnim czasie pojawiły się jednak pogłoski, że Lazio zakończy współpracę. Chorwat nie potrafi od jakiegoś czasu dojść do porozumienia z Claudio Lotito. Te informacje zostały potwierdzone przez klub w środowy wieczór. Kontrakt 46-letniego szkoleniowca z „Biancocelestimi” został rozwiązany za porozumieniem stron.

Taka decyzja Lazio z pewnością mogła zaskoczyć wielu fanów piłki nożnej. Igor Tudor związał się z klubem roczną umową z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Natomiast niespełna dwa tygodnie po zakończeniu sezonu „Biancoelesti” podjęli decyzję o rozstaniu. To pokazuje, że najwięcej do powiedzenia w klubie ma Claudio Lotito, właściciel klubu. Jeśli ktoś nie potrafi znaleźć z nim własnego języka, to nie ma czego szukać na Stadio Olimpico.

W mediach zaczęto spekulować, kto może poprowadzić Lazio w przyszłym sezonie. Najczęściej wymieniane było nazwisko Marco Baroniego, który w minionej kampanii zasiadł na stanowisku trenera Hellasu Verona.

