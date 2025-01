Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Fode Ballo-Toure

Oficjalnie: Fode Ballo-Toure odszedł z Milanu

AC Milan poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o rozwiązaniu kontraktu z Fode Ballo-Toure. Umowa została zakończona za porozumieniem stron, ponieważ włoski klub nie wiązał przyszłości z lewym obrońcą, a sam piłkarz był zdecydowany, żeby poszukać regularnej gry w innym zespole. To oznacza, że 28-latek jest dostępny na rynku na zasadzie wolnego transferu i można sprowadzić go za darmo.

16-krotny reprezentant Senegalu okazał się kompletnym niewypałem transferowym w ekipie Rossonerich, dla której rozegrał łącznie 26 meczów i zdobył 1 bramkę. Boczny defensor przeprowadził się na San Siro w lipcu 2021 roku za ponad 5 milionów euro z AS Monaco. W sezonie 2023/24 zawodnik grał na podstawie wypożyczenia w Fulham, a w ostatnim czasie został zesłany do trzecioligowych rezerw Milanu (Serie C).

Niewykluczone, że wychowanek Paris Saint-Germain zanotuje powrót do ligi francuskiej, gdzie podczas swojej kariery czuł się zdecydowanie najlepiej. Senegalczyk imponował dyspozycją w barwach LOSC Lille oraz AS Monaco, a jego bilans w Ligue 1 wygląda następująco – 108 meczów i 9 asyst. Warto dodać, że mierzący 182 centymetry wahadłowy może pochwalić się wygraniem Pucharu Narodów Afryki w 2022 roku.

Ponadto w kampanii 2021/22 Fode Ballo-Toure otrzymał złoty medal za zdobycie scudetto.