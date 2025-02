Fiorentina wypunktowała Inter. Inzaghi jasno postawił sprawę

fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Simone Inzaghi

Simone Inzaghi po meczu Fiorentina – Inter

Inter Mediolan w czwartkowy wieczór odrabiał zaległości w lidze włoskiej, mierząc się z Fiorentiną w meczu 14. kolejki. Nerazzurri w tym spotkaniu nie spełnili pokładanych w nich nadziei. Tymczasem po zakończeniu tego starcia wypowiedział się szkoleniowiec mediolańczyków.

– W tym meczu kompletnie zawiedliśmy. Przegraliśmy pod każdym względem. Zasłużyliśmy na porażkę. Gratulacje dla Fiorentiny – mówił Simone Inzaghi cytowany przez Football Italia.

– Nie reagowaliśmy najlepiej na sytuacje na boisku i w pierwszej połowie pojawiły się sygnały ostrzegawcze. Jestem pierwszą osobą odpowiedzialną za to, co się stało. Przeanalizujemy tę porażkę, nie czas teraz na dramatyzowanie, to nie koniec świata – uzupełnił Włoch.

– Jednocześnie nie chcę się tłumaczyć ani słuchać o zmęczeniu – po prostu nie pokazaliśmy na boisku tego, co zwykle. Teraz mamy powody do złości, ale musimy spróbować zacząć od nowa swoją passę w najlepszy możliwy sposób. Wciąż mamy o co walczyć – powiedział trener Interu.

Tymczasem już w poniedziałek Inter zmierzy się drugi raz z Toskańczykami. Mecz odbędzie się na Stadio Giusepoe Meazza o godzinie 20:45. Z kolei tydzień później Inter w hicie ligi włoskiej zagra na Allianz Stadium z miejscowym Juventusem.