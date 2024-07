Capello zachwycony pozycją w Interze. “Nie ma żadnych wad”

Mairo Cinquetti / Alamy Na zdjęciu: Inter Mediolan

Fabio Capello: Jest to formacja gwarantująca stabilność

Sezon Serie A zbliża się wielkimi krokami. Mistrzowie Włoch – Inter Mediolan – obecnie przygotowuje się do startu rozgrywek. Władze klubu natomiast pracują nad letnimi wzmocnieniami. „Nerazzurri” zakontraktowali już m.in. Piotra Zielińskiego, a to zapewne nie będzie koniec ich obecności podczas trwającego mercato.

W sobotę na łamach „La Gazzetty dello Sport” ukazał się wywiad z Fabio Capello. Były włoski trener w rozmowie z dziennikarzem poruszył temat Interu Mediolan i ich obsady środka pola. 78-latek jest zachwycony tą pozycją, przyznając, że nie ma ona żadnych wad.

– W środku pola nie ma żadnych. Jest to formacja gwarantująca stabilność pod każdym względem. Inzaghi może zastąpić każdego zawodnika bez obniżania poziomu uwagi, umiejętności i jakości. Oczywiście, zależy to od momentu, meczu i sytuacji, która się pojawi, ale to jest poziom, który trzeba osiągnąć. Środek pola Interu pozostaje najbardziej kompletnym we Włoszech – powiedział Fabio Capello, cytowany przez portal „intermediolan.com”.

Inter Mediolan już w przyszłą sobotę rozegra swój pierwszy mecz towarzyski w przygotowaniach do sezonu 2024/25. Przeciwnikiem „Nerazzurrich” będzie hiszpański Las Palmas. Podopieczni Simone Inzaghiego w kolejnym spotkanie zmierzą się z Pisą.

