Chwila grozy na włoskich boiskach. Piłkarz Romy zasłabł podczas meczu

Na zdjęciu: Evan Ndicka znoszony na noszach

Evan Ndicka zasłabł podczas meczu Romy z Udinese

Spotkanie AS Romy z Udinese Calcio znakomicie się rozpoczęło dla tych drugich. “Zebrette” w 23. minucie objęli prowadzenie za sprawą Roberto Pereyry. Na odpowiedź drużyny Daniele De Rossiego czekaliśmy do 64. minuty, kiedy Romelu Lukaku uderzeniem głową pokonał golkipera rywali. Jednak kilka minut później doszło do strasznej sytuacji na boisku.

Mecz Udinese Calcio – AS Roma został przerwany ze względu na problemy zdrowotne Evana Ndicki. Trzymamy kciuki, żeby nie było to nic poważnego. #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/MqH114urrH — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) April 14, 2024

Piłkarze Romy poprosili arbitra o przerwanie gry, bowiem zasłabł Evan Ndicka. Obrońca “Giallorossich” szybko się ocknął, jednak trzymał się za klatkę piersiową w okolicach serca. Kilka minut później służby medyczne znieśli na noszach 24-latka, który przed opuszczeniem placu gry podniósł kciuk do góry.

Arbiter nie wznowił jeszcze spotkania. Poinformował obu trenerów, że da drużynom tyle czasu, ile będzie potrzeba. Wciąż nie wiadomo, czy dziś spotkanie zostanie dokończone. W przypadku przełożenia spotkania, zostanie ono wznowione od momentu, w którym zostało wstrzymane i takim samym wynikiem.

