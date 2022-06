PressFocus Na zdjęciu: Paulo Dybala

Fabrizio Romano informuje, że Paulo Dybala jest coraz bliższy dołączenia do Interu Mediolan. Choć jeszcze nie osiągnięto całkowitego porozumienia w sprawie kontraktu to rozmowy zmierzają w dobrym kierunku.

Inter jest coraz bliższy osiągnięcia porozumienia z Dybalą

Fabrizio Romano informuje, że negocjacje zmierzają w dobrym kierunku

Kością niezgody pozostaje tylko wysokość wynagrodzenia

Inter na pole position w wyścigu po Dybalę

Paulo Dybala jest łączony z Interem Mediolan odkąd stało się jasne, że tego lata rozstanie się z Juventusem. Władze nerazzurich od kilku tygodni próbują przekonać Argentyńczyka do podpisania kontraktu, jednak póki co nieskutecznie.

Dziś odbyło się kolejne spotkanie pomiędzy agentem zawodnika a władzami Interu Mediolan. Fabrizio Romano donosi, że nie wszystkie szczegóły zostały jeszcze ustalone. Głównie chodzi wynagrodzenie napastnika, ale dodaje, że jest coraz bliżej osiągnięcia porozumienia. Spotkanie zostało określone jako “pozytywne”. Nerazzurri proponują Argentyńczykowi czteroletni kontrakt, na mocy którego zarabiałby sześć milionów euro za sezon plus bonusy.

Prośba Dybali i jego agentów to 8 mln euro plus premie, ale obie strony są gotowe zrobić kolejny krok w kierunku osiągnięcia porozumienia. Potwierdza to, że Inter jest faworytem Dybali, znacznie wyprzedzając alternatywy, takie jak Roma, Arsenal, Manchester United czy Tottenham Hotspur.

W ciągu najbliższych kilku dni spodziewane są kolejne spotkania. Wydaje się, że proces sprowadzenia Dybali do Interu jako wolnego zawodnika można uznać za oficjalnie rozpoczęty. Na środowym spotkaniu obecni byli między innymi dyrektor sportowy Beppe Marotta i wiceprezes Interu Javier Zanetti.

Zobacz również: Włosi zmienią przepisy? O mistrzostwie może zdecydować dodatkowy mecz