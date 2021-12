PressFocus Na zdjęciu: Denzel Dumfries

Mało który zawodnik odmawia wielkim pieniądzom Premier League. Denzel Dumfries wyjawił jednak, że przed podpisaniem kontraktu z Interem Mediolan miał propozycję z Evertonu, ale nie namyślał się długo nad przeprowadzką do Włoch.

Denzel Dumfries latem zastąpił w Interze Achrafa Hakimiego

Holender wyznał, że odrzucił propozycję Evertonu

Prawy obrońca wyznał, że po podpisaniu umowy z mistrzami Włoch dostał gęsiej skórki

Dumfries: nie zastanawiałem się dwa razy przed transferem do Interu

Denzel Dumfries latem przeniósł się do Interu Mediolan z PSV Eindhoven. 25-latek miał zastąpić na prawej stronie defensywy Achrafa Hakimiego, który trafił do Paris Saint-Germain. Holender relatywnie szybko zaaklimatyzował się we Włoszech, choć niedawno wyznał, że mógł trafić do Anglii.

– Trochę zajęło, nim dopięliśmy transakcję [z Interem – przyp. PP], ale gdy do tego doszło, dostałem gęsiej skórki. Rozmawiałem z moim agentem, Mino Raiolą, codziennie. Bardzo chciałem dołączyć do Interu. Miałem ofertę z Evertonu, ale nie zastanawiałem się dwa razy nad moją decyzją. Nerazzurri kultywują wielką tradycję we Włoszech i są mistrzami kraju. Samo miasto również miało wpływ na moją decyzję – wyznał Dumfries. – W listopadzie grałem moje pierwsze derby w karierze i były niesamowite. Stadion był pełny. To rzeczy, o których marzy się jako piłkarz – dodał.

Reprezentant Holandii z miejsca zapewnił sobie miejsce w wyjściowym składzie. W tym sezonie rozegrał już 20 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich dwa gole i trzy asysty.

