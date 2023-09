Gol Piotra Zielińskiego! Polak nie dał żadnych szans bramkarzowi [WIDEO]

Piotr Zieliński wpisał się na listę strzelców w spotkaniu ligowym Napoli z Udinese Calcio. Polski pomocnik podszedł do jedenastki i precyzyjnym strzałem pokonał Marco Silvestriego.

IMAGO / Giuseppe Maffia Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Piotr Zieliński zdobył bramkę w spotkaniu Napoli z Udinese

Polski pomocnik precyzyjnie wykonał rzut karny

To drugie trafienie 29-latka w tym sezonie

Gol Piotra Zielińskiego z rzutu karnego

Piotr Zieliński podszedł do rzutu karnego w spotkaniu Napoli z Udinese Calcio. Reprezentant Polski precyzyjnym uderzeniem z 11. metrów zmylił Marco Silvestriego i uszczęśliwił całe Stadio Diego Armando Maradona. Dla 29-letniego pomocnika to drugie trafienie w obecnym sezonie.

GOL 🇵🇱 PIOTRA ZIELIŃSKIEGO! ⚽️



Co za spokój! 🤩 Pewne wykorzystanie jedenastki przez Polaka i SSC Napoli prowadzi 1:0 z Udinese Calcio! 💪🔥 #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/oQqSZp9tOP — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) September 27, 2023

To trafienie było nie tylko ważne dla Piotra Zielińskiego, ale również całego Napoli. Mistrzowie Włoch w ostatnich tygodniach zmagają się z kryzysem, a ofensywni zawodnicy przestali grzeszyć skutecznością. Wydaje się, że po pudle Victora Osimhena z rzutu karnego w poprzedniej kolejce, to właśnie 29-latek będzie teraz etatowym wykonawcą jedenastek w szeregach “Azzurrich”.

O ile można mieć zastrzeżenia praktycznie do każdego piłkarza Napoli w obecnym sezonie, to nie można nic zarzucić Piotrowi Zielińskiemu. Polak ma już na koncie dwa gole i jedną asystę, a do tego imponuje zaangażowaniem oraz wysoką formą od samego startu rozgrywek Serie A.

