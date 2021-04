AC Milan w poniedziałkowy wieczór otrzymał lekcję futbolu od Lazio, przegrywając ostatecznie 0:3. Rossoneri nie mogą być tym samym pewni gry w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Tymczasem po zakończeniu spotkania do wściekłości kibiców teamu z Mediolanu doprowadził Gianluigi Donnarumma.

Rossoneri oddalili się od Champions League

AC Milan aktualnie plasuje się na piątej pozycji, legitymując się dorobkiem 66 punktów na koncie. Taki sam bilans mają Juventus i Napoli. Tymczasem na drugiej pozycji z 68 oczkami zadomowiła się Atalanta.

Wpływ na spadek Rossonerich w ligowej tabeli miała poniedziałkowa porażka z Orłami. O ile wynik nie wywołał w fanach większej frustracji, to żarty i uśmiech na twarzy kapitana tego zespołu tuż po ostatnim gwizdku sędziego już tak.

Donnarumma został zauważony, gdy rozmawiał z Pepe Reiną, żartując i śmiejąc się, co zostało negatywnie odebrane przez kibiców Czerwono-czarnych, mając na uwadze, że miało to miejsce tuż po zakończeniu spotkania. Milan zaliczył siódmą porażkę w kampanii.

Donnarumma scherza con Reina dopo il ko di Lazio-Milan, bufera social su Gigio https://t.co/oSsXdcWxP5 — Affaritaliani.it (@Affaritaliani) April 27, 2021

Przyszłość reprezentanta Włoch przesądzona?

Na łamach różnych portali społecznościowych bramkarz Rossonerich został dosadnie skrytykowany, a najśmielsze opinie sugerowały, aby zespół Milanu został wezwany na karny obóz treningowy. Nie brakowało też głosów, że takim zachowaniem Donnarumma przekreślił swoją przyszłość w klubie z San Siro.

22-latek ma umowę z Milanem do końca czerwca tego roku. Zawodnik wciąż nie doszedł do porozumienia ze sternikami Rossonerich w sprawie nowego kontraktu. Wszystko wskazuje na to, że po zakończeniu sezonu rozstanie się z klubem. Chętny na pozyskanie reprezentanta Włoch jest przede wszystkim Juventus. Stara Dama jest gotowa zwabić Donnarummę, oferując mu wyższe zarobki.

