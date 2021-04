Milan rozgromiony! Dublet Correi

Lazio pokonało Milan aż 3:0 w ostatnim meczu 33. kolejki Serie A. Gospodarze zrobili duży krok w walce o Ligę Mistrzów, natomiast goście przez porażkę spadli aż o dwie pozycje. Dublet zdobył Correa.

Mecz rozpoczął się dla Lazio w wymarzony sposób. Już w drugiej minucie gospodarze objęli prowadzenie. Po składnej akcji Correa miał sytuację sam na sam z bramkarzem. Argentyński napastnik położył Donnarummę i posłał piłkę wprost do pustej bramki.

Nie brakowało akcji zarówno po jednej jak i drugiej stronie. Chwilę po zdobytym golu szczęścia próbował Immobile, ale młody bramkarz zatrzymał strzał Włocha. Milan również stwarzało sobie okazje, ale mało która stanowiła poważne zagrożenie dla gospodarzy. Niewykorzystane sytuacji nieomal zemściły się w 43. minucie. Bramkę zdobył wtedy Manuel Lazzari, ale arbiter po analizie VAR anulował to trafienie. W związku z tym do przerwy Lazio skromnie prowadziło 1:0.

Druga połowa rozpoczęła się podobnie jak pierwsza. Znowu padł szybki gol dla Lazio. Tym razem gospodarze wyprowadzili zabójczą kontrę, a podanie Luisa Alberto wykorzystał Correa, który po raz drugi wpisał się na listę strzelców. Arbiter sprawdził jednak w VARze, czy gol został prawidłowo zdobyty, ale nie miał żadnych zastrzeżeń.

Wynik meczu w 87. minucie ustalił Ciro Immobile. Wtedy to Lazzari zagrał ze skrzydła tuż przed pole karne do Immobile. Włoch oddał dobry mocny płaski strzał w kierunku dalszego słupka i nie dał Donnarummie żadnych szans. Końcowy rezultat to 3:0. Lazio zrobiło duży krok w kontekście walki o Ligę Mistrzów, natomiast Milan spadł aż na piąte miejsce.