PressFocus Na zdjęciu: Diego Maradona

Diego Maradona przez wielu jest uważany za najlepszego piłkarza w historii futbolu, a szczególnie przez mieszkańców Neapolu. To właśnie oni postrzegają go jako swojego bohatera, anioła, a nawet boga. Argentyńczyk jednoczył kibiców Napoli i dał im to, co obiecał. Zapraszamy na pierwszą część filmu dokumentalnego o Maradonie, który został przygotowany przez Better Collective.

Diego Maradona – kontrowersyjny geniusz, który łączył ludzi