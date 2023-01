fot. PressFocus Na zdjęciu: Angel Di Maria

Angel Di Maria latem minionego roku trafił do Juventusu z PSG. Tymczasem ostatnio zawodnik udzielił bardzo interesującego wywiadu. Bynajmniej nie poruszał tematów sportowych. Odniósł się do tego, jak jego córka walczyła o życie.

Angela Di Maria ma życie, które nadaje się na scenariusz filmu

Argentyńczyka przez lata odnosił sukcesy w PSG, w kwietniu natomiast przeżywała dramatyczne chwile

W rozmowie z Ole.com zawodnik opowiedział o chwilach, gdy jego córka walczyła o życie

Di Maria bierze przykład z córki

Angel Di Maria przeżyła dramatyczne chwile w momencie, gdy trzy przed terminem na świat przyszła jego córka. Argentyńczyk nie ukrywał, że przeżył trudne chwile, słysząc, że ma małe szanse na przeżycie.

– Moja córka Mia prawie umarła, szanse [że nie przeżyje] były 70 do 30. Nie poddała się, walczyła dalej, walczyła i walczyła – mówił Di Maria w rozmowie z Ole.com.

– Myślę, że takie chwile wzmacniają, skłaniają do refleksji. Córka nauczyła mnie walczyć, nigdy się nie poddawać. Moja żona zawsze mnie wspiera i pamiętamy jedno: jak możemy się poddać i przestać wierzyć, jeśli nasza córka walczyła o życie? I dzięki Bogu, dzisiaj czuje się bardzo dobrze – kontynuował zawodnik.

– Bycie ojcem i powrót do domu bez córki, nie wiedząc, co będzie do jutra, było bardzo trudne. Czasami przychodziliśmy i niektóre dzieci, które były w szpitalu, znikały. Powiedziano nam, że zmarli z powodu wirusa – mówił Di Maria.

– Wyjechaliśmy i nie wiedzieliśmy, jaki będzie następny dzień. Moje życie to film uwzględniający moje dzieciństwo i dzieciństwo mojej córki. A teraz, po zdobyciu mistrzostwa świata, jest idealnie – powiedział pomocnik Juventusu i reprezentacji Argentyny.

Mia, córka Di Marii, urodziła się w kwietniu 2023 roku – trzy miesiące za wcześnie.

