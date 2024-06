Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Denzel Dumfries

Denzel Dumfries: Mój styl gry pasuje do angielskiej piłki

Denzel Dumfries obecnie przebywa z reprezentacją Holandii na EURO 2024. „Oranje” w pierwszym meczu okazali się lepsi od Polski, zwyciężając 2:1. Zawodnik Interu Mediolan rozegrał pełne 90 minut, rozgrywając przyzwoite zawody. W kolejnym spotkaniu podopieczni Ronalda Koemana zmierzą się z Francją, a 28-letni wahadłowy prawdopodobnie ponownie wybiegnie w wyjściowym składzie.

Ostatnio na łamach portalu „gianlucadimarzio.com” ukazał się wywiad z Denzelem Dumfriesem. Reprezentant Holandii porozmawiał na temat swojej przyszłości. 28-latek przyznał, że chciałby występować na boiskach Premier League, jednak w Interze Mediolan czuje się znakomicie.

– Inter to naprawdę wielki klub, w którym jestem zakochany. Ludzie i koledzy z drużyny są jak rodzina dla mnie. Czuję się w Interze jak w domu. Od dawna rozmawiamy o moim przedłużeniu… ale klub miał trudności finansowe. Teraz, jak wszyscy wiedzą, klub zmienił właściciela. Ale podczas Euro, a może po nich, zobaczymy, co się wydarzy. Nie jest tajemnicą, że chciałbym grać w Premier League, kocham tę ligę i mój styl gry pasuje do angielskiej piłki. Ale to błogosławieństwo Boże, że mogę grać w Interze, gdzie zdobyłem sześć trofeów w trzy lata. Jak już powiedziałem, to mój dom i moja rodzina jest szczęśliwa w Mediolanie. Nigdy nie mógłbym opuścić Interu tylko po to, żeby spełnić ‘marzenie’. Moja krew jest czarnoniebieska, to moja rodzina! Jestem bardzo związany z całym środowiskiem, w tym z magazynierami i lekarzami… mam naprawdę świetne relacje ze wszystkimi – powiedział Denzel Dumfries, cytowany przez serwis „intermediolan.com”.

Sprawdź także: Cash alternatywą dla włoskiego giganta! Nie tylko Milan chce reprezentanta Polski