Cash alternatywą dla włoskiego giganta! Nie tylko Milan chce reprezentanta Polski

Matty Cash w kręgu zainteresowań Interu Mediolan

Matty Cash, mimo że nie znalazł uznania w oczach Michała Probierza, który nie umieścił go w 26-osobowej kadrze na Mistrzostwa Europy 2024, może mieć całkiem interesujące lato. Jakiś czas temu media informowały o zainteresowaniu ze strony AC Milanu, a najnowsze wieści ws. przyszłości Polaka wydają się jeszcze bardziej interesujące. Do grona chętnych na usługi reprezentanta Polski dołączyć kolejny czołowy klub z włoskiej Serie A.

Jak poinformował Gianluca Di Marzio, obrońca Aston Villi znalazł się w kręgu zainteresowań Interu Mediolan. Nerazzurri przygotowują plan na wypadek gdyby Denzel Dumfries odszedł z klubu. Reprezentant Holandii jeśli nie zgodzi się przyjąć oferty przedłużenia umowy z włoskim klubem, to prawdopodobnie zostanie sprzedany w letnim oknie transferowym. W takim przypadku to właśnie Matty Cash jest jednym z kandydatów do zastąpienia Dumfriesa w Mediolanie. Poza 26-letnim prawym obrońcą Inter obserwuję również Dana Ndoye z Bologni.

Reprezentant Polski w ubiegłym sezonie w barwach Aston Villi rozegrał łącznie 46 spotkań, w których strzelił 5 bramek i zaliczył 3 asysty. W barwach The Villans występuje od 2020 roku, gdy opuścił Nottingham Forest w zamian za 15,75 milionów euro. Jak na razie Matty Cash grał tylko i wyłącznie w lidze angielskiej. Ewentualny transfer do Serie A byłby więc jego pierwszą zagraniczną przygodą w karierze.

Aston Villa wraz z Polakiem w składzie w poprzednim sezonie wywalczyła historyczny awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów.