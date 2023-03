Napoli przygotowuje się do sprzedaży Victora Osimhena. Cena za bramkostrzelnego napastnika wynosi już aż 150 milionów euro. Poważne zainteresowanie transferem wykazują Manchester United i Paris Saint-Germain.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Victor Osimhen

Victor Osimhen nie przestaje strzelać, a Napoli stale zwiększa za niego cenę

Lider Serie A oczekuje kwoty w wysokości 150 milionów euro

Transfer napastnika jest priorytetem dla Manchesteru United

Manchester United rozbije bank dla Osimhena?

Victor Osimhen nie przestaje zachwycać. Nigeryjczyk ma na swoim koncie już 25 goli we wszystkich rozgrywkach i prowadzi Napoli do mistrzostwa Włoch, a także historycznego sukcesu w Lidze Mistrzów. Władze lidera Serie A z chęcią zatrzymałyby 24-latka na dłużej, ale ogromne zainteresowanie może zmusić je do sprzedaży.

Napoli jest gotowe rozważyć sprzedaż Nigeryjczyka, jeśli pojawi się oferta w wysokości 150 milionów euro. Mało kto będzie w stanie sprostać tak ogromnej kwocie. Wcześniej oczekiwano 100 milionów euro, lecz kolejne popisy strzeleckie przyczyniły się do zwiększenia wartości.

Osimhen nieustannie znajduje się na liście życzeń Manchesteru United, dla którego priorytetem na lato jest ściągnięcie napastnika. Ostateczny wybór padnie między gwiazdorem Napoli, Harrym Kanem i Goncalo Ramosem.

Chrapkę na nigeryjskiego snajpera ma również Paris Saint-Germain. W stolicy Francji dojdzie latem do przebudowy ofensywy, a nowym partnerem Kyliana Mbappe mógłby zostać właśnie Osimhen.

Zobacz również: Tylko jedno może uratować Ancelottiego od utraty pracy w Madrycie