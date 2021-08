Serie A w sobotę wróciła do gry. Już w pierwszych spotkaniach okazję do zaprezentowania się otrzymali trzej polscy piłkarze. Włoskie media w pochlebnych słowach oceniły grę: Karola Linettego, Pawła Dawidowicza i Szymona Żurkowskiego.

Niezły start polskich piłkarzy w Serie A

Serie A zaczęła sezon jako ostatnia z czołowych europejskich lig. Już w pierwszym występie klasę pokazał Inter Mediolan, który rozbił Genoę 4:0. W szeregach Rossoblu całe zawody na ławce rezerwowych spędził Aleksander Buksa, który przez włoskich dziennikarzy porównywany jest do Krzysztofa Piątka.

Więcej powodów do zadowolenia mógł mieć natomiast polski pomocnik Torino. Linetty zaliczył kluczowe podanie przy bramce zdobytej przez Andreę Belottiego. Ostatecznie zawodnicy Byków z Turynu przegrali 1:2 po golu straconym w doliczonym czasie gry. Niemniej Polak zaprezentował się nieźle. “Zaoferował to, co najlepsze ze swojego repertuaru” – napisała La Gazzetta dello Sport o Linettym. Włoscy dziennikarze ocenili jego występ na 6,5.

Identycznie zweryfikowany został Paweł Dawidowicz. Przy nazwisku polskiego obrońcy można było natomiast znaleźć następujący opis: “W najlepszej formie spośród obrońców”. Hellas Werona przegrała z Sassuolo 2:3. Dawidowicz spędził na placu gry całe zawody.

Tymczasem od noty 6 nową kampanię w La Gazzetta dello Sport zaczął Szymon Żurkowski. Empoli polskiego pomocnika przegrało na swoim stadionie z Lazio dowodzonym przez Maurizio Sarriego 1:3. 23-latek pojawił się na boisku w 75. minucie. – Zagrał w ostatnim kwadransie gry na dużej intensywności – skomentowała występ polskiego piłkarza La Gazzetta dello Sport.

