IMAGO / Giuseppe Maffia Na zdjęciu: Antonin Barak

Antonin Barak dziś z powodzeniem występuje na boiskach Serie A

Jednak w przeszłości czeski piłkarz cierpiał na bardzo poważną chorobę

28-latek nie pojawił się na listopadowym zgrupowaniu reprezentacji

Antonin Barak zmagał się z poważną chorobą

Antonin Barak obecnie reprezentuje barwy Fiorentiny. Mało kto wie, że czeski zawodnik w przeszłości przechodził przez ciężką chorobę. Miało to miejsce w 2019 roku, kiedy jeszcze występował w Udinese. 28-latek zdecydował się o tym porozmawiać z portalem “Diretta.it”.

– Zaczęło się dość niewinnie, a skończyło się obustronnym zapaleniem płuc. W płucach pojawił się płyn, potem przeszło do zapalenia osierdzia i musiałem trafić do szpitala. Wtedy nikt mi nie powiedział, jak poważna jest to sytuacja i że może mieć wpływ na moją przyszłą karierę. Dopiero później zdałem sobie sprawę, że mogło to się skończyć jak w przypadku Eriksena – powiedział.

Już dziś reprezentacja Polski zmierzy się z Czechami w eliminacjach do EURO. W drużynie naszych rywali jednak nie zobaczymy Antonina Baraka. Pomocnik Fiorentiny popadł w konflikt, przez co nie otrzymał powołania na listopadowe zgrupowanie.

Sprawdź także: Rasizm problemem na włoskich boiskach. Piłkarz Fiorentiny zabrał głos