Romelu Lukaku latem tego roku trafił na wypożyczenie z Chelsea do Interu Mediolan. Tymczasem na temat Belga w kontekście przyszłości w Premier League głos zabrał menedżer Tottenhamu Hostpur – Antonio Conte.

Romelu Lukaku wrócił przed startem sezonu 2022/2023 do Interu Mediolan

Belg ma pomóc Nerazzurrim w odzyskaniu Scudetto

Na temat doświadczonego napastnika kilka słów wyraził Antonio Conte, który miał okazję z nim współpracować

Lukaku musi odzyskać pewność siebie

Romelu Lukaku, gdy bronił barw Interu Mediolan, imponował w ataku wraz z Lautaro Martinezem. Zaowocowało to tym, że Nerazzurri otrzymali lukratywną ofertę w sprawie reprezentanta Belgii od Chelsea. Sprawa zakończyła się transferem zawodnika do ekipy ze Stamford Bridge, ale po jednym sezonie piłkarz wrócił do teamu ze Stadio Giuseppe Meazza.

– Romelu był królem w Mediolanie przez dwa lata. Fani wykazali się dużą sympatię względem niego i myślę, że jest facetem, który tego potrzebuje. Z tego powodu przypuszczam, że chciał wrócić do Interu, ale z pewnością to rozwiązanie dobre także dla Chelsea – przekonywał Antonio Conte w rozmowie ze Sky Sports.

– Mówimy o piłkarzu, który przeniósł się do Chelsea i jest obecnie wypożyczony z Interu na sezon, ale ma potencjał do gry w angielskiej Premier League. Bardzo dobrze pamiętam, gdy zaczął grać naprawdę dobrze w zeszłym sezonie, a wszystkie media pisały, że Lukaku był naprawdę mocny. Zdarzyły się jednak momenty, które wstrząsnęły jego pewnością siebie – kontynuował Włoch.

– Wiem na pewno, że jest zawiedziony, ponieważ chciał ponownie sprawdzić się w Anglii. Ma jednak jeszcze czas. Teraz musi grać dla dużego zespołu we Włoszech, spróbować odzyskać pewność siebie, ale mówimy o naprawdę solidnym i dobrym napastniku – zakończył były trener Interu Mediolan.

Lukaku miał okazje grać pod skrzydłami trenera Conte w latach 2019-2021.

