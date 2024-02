IMAGO / sportphoto24 Na zdjęciu: Stefano Pioli

Pioli prawdopodobnie odejdzie po sezonie z Milanu

Jego następcą ma być Antonio Conte

Obecny szkoleniowiec skomentował te doniesienia

Pioli skomentował plotki łączące Conte z Milanem

Milan rozgrywa bardzo przeciętny sezon, co sprawiło, że pojawiło się mnóstwo spekulacji na temat odejścia Stefano Piolego. To normalna rzecz wobec słabej dyspozycji Rossonerich. Jednak według niektórych źródeł klub miał się już porozumieć z Antonio Conte, by ten przejął zespół po sezonie. Obecny szkoleniowiec nie chciał jednak zbyt wiele mówić na ten temat.

– Nie przeszkadza mi to; może trochę mnie to nudzi, ale tak to działa w dzisiejszym futbolu. Najważniejsze jest to, że ja i piłkarze chcemy dać z siebie wszystko w pozostałej części sezonu. Reszta się nie liczy – przyznał Stefano Pioli.

Rossoneri przygotowują się do sobotniego wyjazdowego meczu z Frosinone. Milan jest trzeci w tabeli Serie A i traci siedem oczek do drugiego Juventusu. Zespół Piolego dystans do czołówki może nieco zmniejszyć, ponieważ w niedzielę Stara Dama zagra z Interem i naturalnie przynajmniej jedna z drużyn straci punkty.

