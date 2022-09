fot. PressFocus Na zdjęciu: Antonio Conte

Obecne wyniki Juventusu sprawiają, że posada Massimiliano Allegriego wisi na włosku. Chętny na powrót do Turynu jest Antonio Conte, ale mógłby się on dokonać dopiero po zakończeniu obecnego sezonu. Wówczas wygaśnie jego kontrakt z Tottenhamem.

Conte chce powrotu do Juventusu

Antonio Conte pracował w Juventusie w latach 2011-2014 i zdobył trzy krajowe mistrzostwa. Później wygrywał mistrzostwo Anglii z Chelsea oraz mistrzostwo Włoch z Interem Mediolan. Obecnie jest związany kontraktem z Tottenhamem, choć ta współpraca może skończyć się już za kilka miesięcy.

Co prawda londyńczycy pod wodzą Włocha punktują zdecydowanie lepiej, jednak wciąż trudno wyobrazić ich sobie w walce o najwyższe cele. Conte uchodzi za osobę, która chce sprawować kontrolę nad wszystkimi kwestiami i może śmiało konkurować na rynku transferowym z największymi. Tottenham mu tego nie gwarantuje, dlatego kwestia dalszego pobytu w Londynie stoi pod znakiem zapytania.

Umowa 53-latka obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku. Władze Kogutów są zadowolone z obecnych rezultatów i chcą kontynuować współpracę, lecz sam zainteresowany nie podejmuje jeszcze wiążących decyzji. Czeka bowiem na ruch ze strony Juventusu.

W Turynie stołek Massimiliano Allegriego jest bardzo gorący. Aktualne wyniki sugerują, że nie jest on w stanie pozytywnie wpłynąć na drużynę, dlatego nieunikniony może być wstrząs. Conte jest otwarty na powrót do “Starej Damy”, jednak mógłby to uczynić najwcześniej po zakończeniu obecnego sezonu. Jeżeli włodarze włoskiego giganta zdecydują się zwolnić Allegriego już teraz, posadę w Juventusie najprawdopodobniej obejmie ktoś inny. Wówczas kwestia ponowne angażu Conte we Włoszech stanie się mocno skomplikowana.

Se la dirigenza @juventusfc riesce a resistere alla tentazione di cacciare Allegri tenendolo fino a fine stagione, poi può andare dritta su Conte che non vede l'ora di tornare e per questo non sta rinnovando con gli inglesi.

⚽️💣🇮🇹 — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) September 14, 2022

