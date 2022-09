PressFocus Na zdjęciu: Federico Chiesa

Minęło 245 dni, odkąd Federico Chiesa doznał zerwania więzadła krzyżowego, a skrzydłowy Juventusu wciąż nie jest gotowy do powrotu do gry.

Chiesa wciąż nie wrócił na boisko po poważnej kontuzji

Włoch był bliski powrotu do gry w sierpniu

Zbyt intensywne treningi doprowadziły jednak do stanu zapalnego i przedłużenia się okresu rekonwalescencji

Juventus czeka na Federico Chiesę

24-letni włoski skrzydłowy, który odegrał kluczową rolę w zeszłorocznym zwycięstwie reprezentacji Włoch w Euro 2020, doznał poważnej kontuzji kolana podczas wygranej 4:3 z Romą 9 stycznia, co zasadniczo wykluczyło go z gry na resztę roku. Juventus początkowo sugerował, że Chiesa będzie nieobecny przez około siedem miesięcy, ale najwyraźniej ta ocena była trochę zbyt optymistyczna.

Jak szczegółowo opisała La Gazzetta dello Sport, Chiesa była pewny powrotu podczas ostatnich etapów przygotowań do nowego sezonu, ale sytuacja zmieniła się po jednej z sesji treningowych w sierpniu. 24-latek trenował ze zbyt dużym obicążeniem, co poskutkowało stanem zapalnym w kolanie i opuchlizną, zmuszając go do zwolnienia tempa i powrotu do gabinetu lekarskiego.

Były piłkarz Fiorentiny trenuje teraz indywidualnie w ośrodku treningowym Juventusu, pracując ostrożnie, aby uniknąć kolejnych niepowodzeń. Massimiliano Allegri i Juventus mają nadzieję, że będzie zdolny do zaliczenia pojedynczych epizodów w meczach Starej Damy pod koniec października, chcąc, aby był w pełni sprawny, zanim Serie A powróci w styczniu po mistrzostwach świata, w Katarze.

Wszyscy ci, którzy śledzą mecze bianconerich mogą zauważyć spore osłabienie ofensywy przez brak Chiesy, który był jedną z kluczowych postaci tego zespołu. Obecnie Stara Dama jest bezzębna w ataku, co potwierdza słaba gra i wiele remisów.

Zobacz również: Jest przełom ws. budowy stadionu Milanu i Interu