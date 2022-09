PressFocus Na zdjęciu: AC Milan - Inter, San Siro

Włoskie media informują, że wreszcie nastąpił przełom w sprawie budowy nowego stadionu AC Milan i Interu Mediolan. Wszystko wskazuje na to, że istnieje spora szansa, by projekt ruszył do przodu.

Milan i Inter w końcu doczekają się nowego stadionu

Projekt obiektu został zaakceptowany

Koncepcja zostanie poddana dalszym dyskusjom w kolejnych organach

Skomplikowana biurokracja spowalnia budowę nowego obiektu

Temat budowy nowego stadionu w Mediolanie przewija się już od praktycznie kilku lat. Projekt był kilkukrotnie zmieniany, analizowane były różne możliwości, także wybudowanie obiektu w zupełnie nowym miejscu oraz budowę dwóch stadionów, by Milan i Inter miały swoje własne obiekty.

Jednak oba kluby są zgodne, że najlepszym rozwiązaniem będzie, jeśli powstanie jeden, który będzie dzielony przez zarówno Milan, jak i Inter, tak, jak przypadku obecnego San Siro.

Według Calcio e Finanza rada Mediolanu zaakceptowała obecną wersję projektu nowego stadionu, który zostanie przesłany do krajowej komisji oraz poddany debacie publicznej. Biurokracja we Włoszech jest dość zagmatwana, dlatego, choć można mówić o przełomie w kwestii projektu to do rozpoczęcia jakichkolwiek prac jest jeszcze daleko. Obecnie najważniejsza jest koncepcja, która zadowala wszystkie strony i może być dalej rozpatrywana.

Wokół stadionu ma powstać między innymi 50 tys. m2 obszaru zieleni czy parking podziemny.

