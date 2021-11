fot. PressFocus Na zdjęciu: Giorgio Chiellini

W 2020 roku zrodził się temat powstania Superligi, która miała być komercyjną konkurencją dla Ligi Mistrzów

Nowe rozgrywki miały zarówno zwolenników, jak i przeciwników

Jednym z piłkarzy, który jest za powstaniem nowych rozgrywek, jest Giorgio Chiellini

Chiellini zwolennikiem powstania Superligi

Giorgio Chiellini oprócz pochlebnych wypowiedzi na temat powstania nowych rozgrywek w rozmowie z DAZN dał też do zrozumienia, że kalendarz piłkarski powinien ulec zmianie.

– Od kilku lat rozmawiam o tym z prezydentem Agnellim. Przyszłość futbolu musi przejść przez europeizację. Zawodnik na poziomie Juventusu, z całym szacunkiem dla innych drużyn, chce grać te mecze. Sportowcy na naszym poziomie, ale także kibice, chcą więcej dużych europejskich meczów – mówił 37-latek w rozmowie z platformą streamingową.

Świat pędzi i trzeba się do tego dostosować

– Osiągnęliśmy punkt, z którego nie ma odwrotu. Instytucje, kluby i zawodnicy muszą się spotkać, aby zreformować kalendarz i stworzyć nowe rozgrywki, które wzmocnią ten sport, który pozostaje najpiękniejszy na świecie, ale który można ulepszyć. W Stanach są w tym najlepsi, udało im się stworzyć szaleństwo wokół każdego sportu – zaznaczył Chiellini.

Kapitan Juventusu wypowiedział się również stricte na temat rozgrywek ligi włoskiej. – Dzisiaj w Serie A jest zbyt wiele drużyn. Moim zdaniem powinno ich być 16, ale zmniejszenie liczby zespołów do 18, byłoby również dobrym rozwiązaniem. Zwiększyłoby to konkurencyjność rozgrywek, a jednocześnie kluby występujące w europejskich pucharach miałyby czas na to, aby odpoczynek. Kłopot w tym, że dzisiaj nie ma dialogu i znajdujemy się w sytuacji nie do utrzymania dla wszystkich – podsumował Chiellini.

Środkowy defensor ma umowę ważną z Juventusem do końca czerwca 2023 roku. Chiellini latem wygrał mistrzostwo Europy z reprezentacją Włoch. Tymczasem z Juventusem wygrywał dziewięć razy mistrzowski tytuł w Serie A.

