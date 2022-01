fot. PressFocus Na zdjęciu: Giorgio Chiellini

Juventus FC latem minionego roku pożegnał Cristiano Ronaldo, który ostatnio nie ukrywa frustracji z pobytu w Man Utd. W jednej z ostatnich rozmów z mediami opinią na temat Portugalczyka podzielił się Giorgio Chiellini.

Ostatnio nie milkna spekulacje na temat Cristiano Ronaldo

W mediach pojawiły się głosy, że Portugalczyk może lada moment zmienić klub

Na temat 36-latka głos zabrał Girogio Chiellini w rozmowie ze Sport Mediaset

Juventus sporo stracił po odejściu po odejściu Ronaldo

Juventus FC z Cristiano Ronaldo w składzie wygrał dwa razy mistrzostwo Serie A, Puchar Włoch i dwukrotnie Supercoppa Italiana. Reprezentant Portugalii indywidualnie został natomiast raz zawodnikiem sezonu ligi włoskiej i królem strzelców Serie A.

Według doświadczonego defensora Juve z Ronaldo w składzie zespół mógł kamuflować swoje wady.

– Odejście Ronaldo z Juventusu bardzo wpłynęło na nasz zespół. Czasami maskował nasze problemy. Strzelał gole regularnie, więc dzięki temu można było przeoczyć problemy, z którymi boryka się wiele klubów – mówił Chiellini w rozmowie ze Sport Mediaset.

– Spodziewałem się, że to będzie dla nas trudny rok. Praktycznie to ten sam Juventus, co w zeszłym sezonie, bo doszli tylko Manuel Locatelli oraz Moise Kean. Nemniej odszedł Cristiano – kontynuował Włoch.

– W każdym razie jesteśmy świadomi tego, że możemy realizować swoje cele, jeśli będziemy odpowiednio pracować – zakończył Chiellini.

Juve plasuje się obecnie na piątej pozycji w ligowej tabeli. Stara Dama legitymuje się bilansem 38 oczek. W najbliższy weekend w 22. kolejki Serie A turyńczycy zmierzą się z Udinese Calcio. Tymczasem w środę wieczorem w spotkaniu o Superpuchar Włoch ekipa Massimiliano Allegriego zagra z Interem Mediolan.

