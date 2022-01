PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Według doniesień z Anglii, Paris Saint-Germain zamierza spróbować wykorzystać niezadowolenie Cristiano Ronaldo w Manchesterze United. Gdyby giganci Ligue 1 zdołali przekonać Portugalczyka do transferu, ten występowałby w jednej drużynie z Lionelem Messim.

PSG niemal na pewno nie zdoła zatrzymać u siebie Kyliana Mbappe, więc poszukują na rynku transferowym gwiazdy

Ponoć paryżanie zamierzają wykorzystać niezadowolenie Cristiano Ronaldo, występującego w Manchesterze United

Gdyby CR7 przeniósł się do stolicy Francji występowałby w jednej drużynie z Lionelem Messim, z którym przez lata toczył boje w Hiszpanii

Ronaldo przeniesie się do PSG?

Paris Saint-Germain planuje kolejny szokujący ruch na rynku transferowym. Po tym, jak latem giganci Ligue 1 sprowadzili Lionela Messiego, teraz chcą stworzyć prawdziwy duet marzeń. Do Argentyńczyka miałby bowiem dołączyć Cristiano Ronaldo!

PSG jest świadome, że niemal na pewno nie zatrzyma Kyliana Mbappe u siebie. Francuz przeniesie się latem do Realu Madryt, a w ataku francuskiej drużyny powstanie ziejąca dziura. Dziurę po mistrzu świata trudno będzie załatać, ale Nasser Al-Khelaifi oraz właściciele mają pewien pomysł. Chcą wykorzystać niezadowolenie Cristiano Ronaldo, by przekonać go do przenosin na Stade de France.

Choć Portugalczyk regularnie strzela gole, jego Manchester United prezentuje się bardzo blado. Czerwone Diabły można już wykluczyć z walki o mistrzostwo Anglii, nie są też faworytami do triumfu w Lidze Mistrzów. Ponadto fani zarzucają swojej gwieździe małe zaangażowanie w grę obronną. Negatywne emocje mogą okazać się furtką do przenosin.

Ronaldo i Messi przez dziewięć lat rywalizowali w Hiszpanii, jako największe gwiazdy, odpowiednio, Realu Madryt i FC Barcelony. Obaj łącznie zdobyli dwanaście Złotych Piłek i z pewnością fani na całym świecie marzą o zobaczeniu dwóch największych gigantów naszych czasów w jednej drużynie.

CR7 rozegrał w tym sezonie 22 spotkania dla Manchesteru United. Zanotował w nich czternaście bramek i trzy asysty.

