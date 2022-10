PressFocus Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Powoli rozpędza się w sezonie 2022/23 Inter Mediolan. Klub po słabym początku nabrał wiatru w żagle i pozostaje niepokonany od pięciu spotkań. Zdaniem Lautaro Martineza, Nerazzurri nie walczą już w tym sezonie o mistrzostwo Włoch.

Inter na starcie sezonu prezentował się bardzo słabo i stracił wiele punktów

Wicemistrz Włoch powoli odzyskuje formę, ale w tabeli traci już wiele punktów do podium

Zdaniem Lautaro Martineza mistrzostwo Włoch nie jest już celem Nerazzurrich

Lautaro z brutalną oceną rzeczywistości w Mediolanie

Inter Mediolan na początku sezonu miał spore problemy z regularnością. Podopieczni Simone Inzaghiego tracili wiele bramek i przegrywali starcia z topowymi zespołami Serie A, pokroju Milanu, Lazio, czy Romy. Kosztowało ich to utratę wielu punktów, przez co po 11 kolejkach zajmują dopiero siódme miejsce w tabeli ze stratą ośmiu punktów do liderującego Napoli.

W środę piłkarze z Mediolanu staną jednak przed szansą zagwarantowania sobie awansu do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Inter wywalczył aż cztery punkty w dwumeczu z FC Barceloną, dzięki czemu przed rywalizacją z Viktorią Pilzno jest we względnie komfortowej sytuacji. To jeden z niewielu pozytywnych akcentów w tym sezonie. Zdaniem Lautaro Martineza klub wydostał się z dołka, ale walka o mistrzostwo Włoch nie jest już jego głównym celem.

PSG szykuje 150 mln euro na transfer nowego Ronaldo Cristiano Ronaldo notuje ostatnio gorsze chwile w Man Utd. Niemniej niewykluczone, że miano jego następcy przejmie niebawem Rafaela Leao. 23-latek rozwija się w błyskawicznym tempie i coraz częściej słychać głosy, że zawodnik może wkrótce stać się bohaterem wielkiego transferu. Chrapkę na byłego piłkarza Lille mają kluby z Premier League, a także gigant Ligue 1. Waży Czytaj dalej…

– Czy mistrzostwo wciąż jest naszym celem? Myślę, że nie. Straciliśmy na starcie sezonu zbyt wiele punktów. Teraz myślimy jedynie o poprawie naszej sytuacji w tabeli – stwierdził Argentyńczyk.

Wobec przedłużającej się absencji Romelu Lukaku to właśnie 25-latek pełni funkcję lidera formacji ofensywnej. Argentyńczyk po 15 meczach ma na koncie siedem goli i trzy asysty, a w klasyfikacji najlepszych strzelców ligi włoskiej wyprzedzają go jedynie Arnautovic i Immobile.

Czytaj też: Inzaghi po rollercoasterze emocji we Florencji. “Jeszcze nic nie osiągnęliśmy”