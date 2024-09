Zamieszki podczas meczu Napoli. Sędzia musiał przerwać mecz

Mecz Serie A pomiędzy Cagliari a Napoli został przerwany na siedem minut z powodu zamieszek na trybunach. Kibice obu drużyn rzucali w siebie przedmiotami, co doprowadziło do wstrzymania gry. Konflikt wybuchł po kontrowersyjnym banerze zaprezentowanym przez fanów Napoli, który rozwścieczył miejscowych kibiców.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Napoli

Mecz Cagliari z Napoli przerwany na kilka minut

Mecz Cagliari z Napoli a stadionie Unipol Domus w Sardynii zgromadził około 400 kibiców przyjezdnych. Do zamieszek doszło po golu Giovanni Di Lorenzo, którego strzał odbił się niefortunnie od Yerry’ego Miny, myląc bramkarza Cagliari, Simone Scuffeta. Jednak to nie wydarzenia boiskowe, a prowokacyjny baner kibiców Napoli stał się iskrą zapalną dla konfliktu na trybunach.

Zgodnie z informacjami “Sky Sport Italia”, napisy obrażające mieszkańców Sardynii wywołały gniewną reakcję fanów Cagliari. Baner z napisem „Polowanie na owce” odnosił się do sardyńskiej tradycji hodowli owiec, co wzbudziło oburzenie wśród miejscowych. Kibice Napoli dodatkowo wzniecili agresję udając odgłosy owiec, co było bezpośrednią prowokacją.

Wkrótce po pojawieniu się obraźliwych banerów, na trybunach wybuchły zamieszki. Kibice obu drużyn zaczęli rzucać w siebie przedmiotami, a sytuacja zaostrzyła się, gdy ultras Cagliari odpalili fajerwerki i rzucali petardy w pole karne, gdzie znajdował się ich własny bramkarz. Ten obraz zmusił sędziego do przerwania meczu na co najmniej sześć minut.

Zawodnicy obu drużyn, widząc rozwój sytuacji, apelowali do swoich kibiców o spokój, próbując uspokoić nastroje na trybunach. Po kilku minutach grę udało się wznowić, ale niesmak po wydarzeniach pozostał.

