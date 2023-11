Bramka sezonu w Serie A?! Doskonałe trafienie Ukraińca [WIDEO]

fot. Imago/Gabriele Siri Na zdjęciu: Rusłan Malinowwski

Rusłan Malinowski popisał się fenomenalnym trafieniem

Ukrainie kropnął z dystansu i pokonał bramkarza Frosinine

To może być bramka sezonu w Serie A

Znakomity gol Malinowskiego

Rusłan Malinowski w przeszłości niejednokrotnie udowadniał, że potrafi strzelać przepiękne bramki. Robił to przede wszystkim za czasów kilkuletniego pobytu w Atalancie. Później zaliczył nieudany epizod w Marsylii, a od sezonu 2023/2024 gra dla Genoi.

Do niedzieli Ukrainiec nie miał na swoim koncie ani jednej bramki. Wynagrodził to swoim kibicom, zdobywając absolutnie przepiękną bramkę z dystansu. Huknął bowiem bez przyjęcia, a po jego strzale piłka przybrała nieziemskiej trajektorii i zameldowała się w samym okienku bramki Frosinone.

“Jak my to kochamy, kiedy odpala się Rusłan Malinowski. Jaka to jest lewa noga. Możemy się zastanawiać, która bramka piękniejsza, ale wydaje mi się, że to absolutny majstersztyk. To jest bramka z gry komputerowej” – skomentował to trafienie Tomasz Zieliński.

W😱😱😱W! NIESAMOWITY GOL! 🎯



Co za trafienie Rusłana Malinowskiego! ⚽️🔥 MUSICIE TO ZOBACZYĆ! 👇 #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/pTtetLpZBC — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) November 26, 2023

