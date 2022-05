Pressfocus Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Nicola Zalewski znalazł się w składzie na mecz Roma-Leicester. O zdolnym 20-latku wypowiedział się Zbigniew Boniek, wiceprezydent UEFA.

Odkryciem sezonu w Romie jest Nicola Zalewski

Polak stał się podstawowym piłkarzem rzymskiej drużyny

Swoją opinią o piłkarzu podzielił się Zbigniew Boniek

Były piłkarz Romy o aktualnym piłkarzu Romy

Nicola Zalewski przebojem wdarł się do pierwszego składu Romy. W tym sezonie zagrał dla niej już 20 meczów. Wielu kibiców domaga się tego zawodnika w seniorskiej reprezentacji Polski. Spokój w sprawie 20-latka zachowuje Zbigniew Boniek.

– Ja uważam, że Nicola jest jednym z najbardziej utalentowanych piłkarzy młodego pokolenia we Włoszech. Natomiast, żebyśmy nie zagłaskali piłkarza. Nicola jest zawodnikiem dobrze ukształtowanym technicznie, ma dobrą technikę użytkową, jest wytrzymały, szybki. Także, może karierę zrobić – powiedział były piłkarz Romy.

– Natomiast ja myślę, że w jego wieku to jest dopiero prospekt piłkarza, który może wypłynąć na szeroką wodę. Za wcześnie, aby o tym mówić, ale wiele wskazuje na to, że może to być naprawdę dobry piłkarz, z którego może mieć pożytek Roma no i też nasza reprezentacja – rzekł wiceprezydent UEFA. Był on też pytany na jakiej pozycji widzi Zalewskiego, który u Jose Mourinho gra jako lewy wahadłowy.

– Prywatnie słyszałem, że on bardziej lubi grać na ósemce, dziesiątce, podwieszony pod napastnika. Albo inaczej. Po lewej stronie, ale dużo wyżej, jeżeli gra się w czwórce. Żeby mógł podejść wyżej, zrobić zwód, wejść do środka. Żeby nie musiał być aż tak zaangażowany w defensywę. Robi bardzo duże progresy i z każdym meczem lepiej wygląda – wyjaśnił Zbigniew Boniek.

Czytaj także: Jak “OK”, które nie padło, może wpłynąć na sezon