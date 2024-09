Boniek kandydatem na ważne stanowisko. Ma pomóc AS Romie

AS Roma po odejściu z klubu dotychczasowej dyrektor technicznej szuka nowej osoby na to stanowisko. Jednym z kandydatów ma być Zbigniew Boniek, o czym informuje "La Gazzetta dello Sport".

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Roma szuka nowego dyrektora. Boniek kandydatem

AS Roma w ostatnim czasie przechodzi pewne zawirowania, które związane są ze słabymi wynikami na początku tego sezonu. Z klubem pożegnała się dotychczasowa CEO Lina Souloukou, która przez ostatni czas piastowała stanowisko dyrektora generalnego w klubie z Rzymu. Poza tym z zespołem pożegnał się Daniele De Rossi, którego szybko zastąpił Ivan Jurić.

Niemniej na jednym z najważniejszych stanowisk w klubie nadal pozostaje wakat i trwają poszukiwania osoby, która mogłaby zsiąść na tym miejscu i nieco uspokoić, a w dalszym etapie polepszyć sytuację. Według informacji przekazanych przez “La Gazzetta dello Sport”, jednym z kandydatów do objęcia funkcji nowego dyrektora generalnego AS Romy jest Zbigniew Boniek.

Medium podaje listę kilku potencjalnych następców Souloukou, na której poza byłym prezesem PZPN znajdują się także: Umberto Gandini, były CEO Romy i były wieloletni dyrektor wykonawczy w Milanie, Giampaolo Montali, były dyrektor wykonawczy Romy oraz Zvonimir Boban, były piłkarz i dyrektor AC Milan.

Nie jest wiadomo, jakie szansę na objęcie tej funkcji ma Zbigniew Boniek, ani też to, jak on sam podchodzi do takiego zainteresowania. W przeszłości pojawiały się już plotki na temat objęcia ważnej funkcji w Romie przez popularnego “Zibiego”. Obecnie piastuje on jednak funkcję wiceprezesa UEFA.

