Giorgio Chiellini jest postrzegany za jednego z największych bohaterów Euro 2020. Kapitan reprezentacji Włoch w dużym stopniu przyczynił się do triumfu Squadra Azzurra w turnieju. Tymczasem od momentu, gdy wygasł kontrakt 36-latka z klubem z Turynu, wciąż nieznana jest jego przyszłość.

Giorgio Chiellini od pocątku lipca pozostaje bez klubu

Zawodnik został mistrzem Europy, ale i tak pozostaje aktualnie bez pracodawcy

Włoskie media spekulują, że najbardziej realne jest przedłużenie umowy przez piłkarza z Juventusem

Giorgo Chiellini jak Lionel Messie, czyli bohater bezrobotny

Giorgio Chiellini jest uważany przez kibiców reprezentacji Włoch za jednego z głównych architektów sukcesu. W finale Mistrzostw Europy podopieczni Roberto Manciniego pokonali Anglię po serii rzutów karnych 3:2. Po podstawowym czasie gry i po dogrywce miał miejsce rezultat 1:1.

W finale Euro 2020 mocnymi punktami reprezentacji Włoch byli właśnie dwaj środkowi obrońcy. Leonardo Bonucci i Chiellini byli ścianami nie do sforsowania dla rywali. Nie zmienia to jednak faktu, że kapitan Squadta Azzurra pozostaje aktualnie bez klubu.

Chiellini jest tym samym drugim obok Lionela Messiego jednym z najbardziej rozpoznawalnych zawodników bez pracodawcy. Włoskie media spekulują, że Włoch prawdopodobnie przedłuży umowę z Juventusem. Oficjalny komunikat w tej sprawie jednak wciąż się nie pojawił. Wiadomo, że doświadczony defensor czeka na rozwój wydarzeń, do czego odniósł się jego agent.

– Najpierw musi zostać złożona propozycja. Czekamy, aż Juventus oznajmi nam, gdy ewentualne rozmowy będą możliwe. Myślenie, że Giorgio może zakończyć karierę, to szaleństwo. To, co go karmi, to pasja. W trakcie Euro widzieliśmy, że to wciąż zawodnik, mający dużo do zaoferowania – przekonywał Davide Lippi w rozmowie z Radio Radio.

Czytaj więcej: Juventus zgasił plotki na temat przyszłości Ronaldo