Cristiano Ronaldo ma kontrakt ważny z Juventusem do końca czerwca 2022 roku. W środę na antenie DAZN zapytany o doniesienia dotyczące Portugalczyka został natomiast wiceprezes klubu z Turynu Pavel Nedved. Przedstawiciel Juve wierzy, że 36-latek w kolejnej kampanii będzie nadal bronił barw Starej Damy.

Ronaldo i jego przyszłość wciąż stoi pod znakiem zapytania

Przedstawiciele Juve liczą, że zawodnik w kolejnej kampanii nad będzie bronił barw Bianconerich

Portugalczyk ma umowę z włoską ekipą do końca czerwca 2022 roku

Juventus cały czas liczy na Ronaldo

Cristiano Ronaldo aktualnie przebywa na wakacjach w Grecji. Wkrótce jednak zawodnik będzie musiał podjąć decyzję na temat swojej przyszłości. Jak na razie mimo pojawiających się plotek łączących zawodnika z Man Utd, czy Paris Saint-Germain, to władze Juventusu liczą na to, że Ronaldo nadal będzie bronił barw teamu z Allianz Stadium.

Ostatnio na temat reprezentanta Portugalii głos zabrał Pavel Nedved, który zapewnił, że Ronaldo ni przedstawił jak dotąd żądnej informacji na temat zamiaru odejścia z klubu. – Spodziewamy się, że 25 lipca wróci z wakacji, więc liczymy na to, że zostanie z nami – mówił Czech.

Wypowiedź Nedveda jest tym samym zgodna z tym, co powiedział Federico Cherubini, będący dyrektorem sportowym Juve. – Jesteśmy z niego bardzo zadowoleni. Jest ważnym zawodnikiem w naszym projekcie – wyjaśnił przedstawiciel Juventus na konferencji prasowej.

Ronaldo zapewnił z kolei, że plotki wokół jego odejścia nie będą miały na niego wpływu. – Gram na najwyższym poziomie od 18 lat. Już mnie to nie podnieca. Gdybym miał 18 lub 19 lat, może to uniemożliwiłoby mi to spanie. Niemniej w wieku 36 lat jest już inaczej – przekonywał zawodnik.

Ronaldo dołączył do Juventusu za blisko 120 milionów euro. W trakcie swojej kariery wygrał z klubem z Turynu dwa razy mistrzostwo Serie A, dwa Superpuchary Włoch, raz Puchar Włoch. Tymczasem w ostatnim sezonie wywalczył koronę króla strzelców ligi włoskiej.

