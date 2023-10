IMAGO / Insidefoto Na zdjęciu: Beppe Marotta

Beppe Marotta ostatnio wypowiedział się na temat walki o Scudetto

Jego zdaniem Inter wcale nie jest faworytem do trofeum

Prezes “Nerazzurrich” wskazał na Juventus

Beppe Marotta z laurką dla Juventusu

Beppe Marotta postanowił udzielić wywiadu dla “La Gazzetty dello Sport”. Prezes Interu Mediolan w rozmowie z różowym dziennikiem zabrał głos w sprawie Scudetto. Zdaniem 66-latka, to wcale nie “Nerazzurri” są faworytem do trofeum, a Juventus.

– Zdobyłem moje pierwsze Scudetto w Turynie z Antonio Conte bez europejskich zobowiązań. Doświadczenie mówi mi, że możliwość zaplanowania sezonu tylko z Serie A i Coppa Italia jest zaletą. Dlatego mówię, że Juve jest faworytem do Scudetto. Jeśli jednak jesteś w Interze, musisz być ambitny, poprzeczka musi być zawieszona wysoko. Nadmiarowi ostrożności i pokory mówię nie. Musimy w to wierzyć. To coś innego niż mówienie “jesteśmy najlepsi”, to byłaby arogancja – powiedział Marotta.

– Czujemy się silni i mamy duże poczucie własnej wartości, co jest wynikiem wyników w Europie w poprzednim sezonie. I wiemy, jak bardzo kibicom zależy na tym Scudetto, które zbiega się z drugą gwiazdką. Nasz zespół jest najbardziej kompletny, najbardziej jednorodny, czujemy się pewni we wszystkich aspektach – dodał.

Po ośmiu kolejkach rozgrywek Serie A Inter Mediolan zajmuje drugą lokatę z dorobkiem 19. zdobytych punktów. Natomiast Juventus okupuje trzecią lokatę, mając dwa oczka mniej niż zespół “Nerazzurrich”.

