Arkadiusz Milik kończy proces rehabilitacji

Arkadiusz Milik nie znalazł się w kadrze reprezentacji Polski na EURO 2024. Powodem absencji napastnika Juventusu była kontuzja kolana, której nabawił się w meczu towarzyskim tuż przed Mistrzostwami Europy. 30-latek ostatecznie musiał poddać się operacji i od tamtej pory przechodzi proces rehabilitacji.

Przełomowe informacje związane z Arkadiuszem Milikiem przekazuje „La Gazzetta dello Sport”. Otóż reprezentant Polski wraca do zdrowia zgodnie z planem i już powoli kończy proces rehabilitacji. 30-letni napastnik ma być gotowy do gry w spotkaniu ligowym przeciwko SSC Napoli, które odbędzie się już 21 września.

Różowy dziennik zaznacza również, że przed Arkadiuszem Milikiem kluczowe tygodnie w Juventusie. Polski zawodnik bowiem musi zrobić wszystko, aby wkomponować się do filozofii Thiago Motty. 30-latek znajduje się na cenzurowanym. Jeśli nie przekona do siebie szkoleniowca „Starej Damy”, to klub może wystawić go już w styczniu na listę transferową.

Arkadiusz Milik reprezentuje barwy Juventusu od sierpnia 2022 roku. Do tej pory reprezentant Polski rozegrał w biało-czarnej koszulce 72 spotkania. W tym czasie udało mu się strzelić 17 goli, a także zaliczyć dwie asysty.

