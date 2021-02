Juventus FC w sobotni wieczór zaliczył kolejną w tym sezonie wpadkę. Tym razem podopieczni Andrei Pirlo tylko zremisowali na wyjeździe z Hellasem Werona (1:1). Po zakończeniu spotkania kilka zdań na jego temat wyraził szkoleniowiec Starej Damy.

Scudetto oddala się od Juve

Juventus po stracie punktów z Gialloblu może dzisiaj stracić miejsce w pierwszej trójce. Może się tak stać, jeśli Roma wygra na swoim stadionie w wieczornym boju z Milanem.

– Ten remis na pewno przyjęliśmy z rozczarowaniem. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że będzie to trudne starcie. Udało nam się objąć prowadzenie, ale nie udało nam się go utrzymać do końca – mówił Andre Pirlo w rozmowie z DAZN.

– Są pewne szczegóły, których młodzi piłkarze jeszcze nie rozumieją, a to ma znaczenie i prowadzi do tego, że tracimy punkty. Gdy ma się prowadzenie, trzeba robić wszystko, aby utrzymać je do końca – kontynuował trener Juve.

– Brakowało w naszym zespole kilku doświadczonych zawodników. Po prosiłem Cristiano Ronaldo i Alexa Sandro, aby porozmawiali z młodszymi zawodnikami, ale okazuje się, że to nie wystarczyło – mówił Pirlo.

CR7 robi swoje

Czy Juventus jest za bardzo uzależniony od Cristiano Ronald? W tej kwestii opiekun Bianconerich w pewnym sensie także zabrał głos. – Jesteśmy w trudnej sytuacji, ale staramy się dobrze pracować, mając to, co posiadamy. Nie tylko my tęsknimy za takimi zawodnikami jak Paulo Dybala, czy Alvaro Morata. Takich piłkarzy brakowałoby każdemu zespołowi – zaznaczył Pirlo.

Stara Dama swój kolejny mecz rozegra już w środku tygodnia, mierząc się ze Spezią Calcio.