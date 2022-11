fot. PressFocus Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Juventus pokonał w niedzielny wieczór Lazio (3:0) w spotkaniu 15. kolejki Serie A. Miażdzącą wygraną Starej Damy nad rzymianami skomentował opiekun turyńczyków.

Juventus wskoczył na właściwe tory

Stara Dama nie tylko kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa, ale też imponuje grą obronną

Zwycięstwo nad Lazio skomentował szkoleniowiec turyńskiej drużyny

Juventus włączy się do gry o Scudetto?

Juventus ostatecznie zakończył 2022 rok na trzecim miejscu w ligowej tabeli, co sprawia, że wciąż może marzyć o Scudetto. Ekipa z Turynu legitymuje się bilansem 31 punktów na koncie, tracąc 10 oczek do SSC Napoli. Na uwagę zasługuje to, że Stara Dama nie straciła bramki w żadnym z sześciu ostatnich meczów ligowych.

Juventus nie zaczął dobrze sezonu 2022/2023, co skutkowało tym, że przez wiele tygodni krytykowany był Massimiliano Allegri. Pod wodzą Włocha ekipa z Turynu nie wywalczyła awansu do fazy pucharowej Ligi Mistrzów, co zdaniem wielu powinno skutkować zwolnieniem tego trenera.

Sternicy Bianconerich nie zdecydowali się jednak na gwałtowne ruchy i niewykluczone, że to się Juve opłaci. Do zachwytów jeszcze daleka droga, ale zwycięstwa nad Interem Mediolan (2:0) i Lazio (3:0) mogą zwiastować lepsze czasy przed Starą Damą.

– Nie lubię udzielać wyjaśnień w piłce nożnej, ponieważ rzeczy mogą się zmieniać tak szybko z dnia na dzień. Piłka nożna jest naprawdę prosta. Trzeba wygrywać mecze, a są na to różne sposoby. Mogę tylko podziękować chłopakom za ich występy – powiedział Allegri cytowany przez Football Italia.

– Napoli rozgrywa swój sezon w niesamowitym tempie. Nie sądzę, że można wygrać Scudetto w tym sezonie z mniej niż 90 punktami. Jesteśmy daleko w tyle. Jeszcze sześć kolejek temu nikt nie wierzył, że zajmiemy trzecie miejsce w tabeli, więc to krok do przodu. Teraz musimy naładować akumulatory i być gotowym do wznowienia pracy w styczniu – dodał Włoch.

