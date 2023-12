IMAGO / Nicolo Campo Na zdjęciu: Federico Gatti

Juventus zdobywa cenne trzy punkty w starciu z Napoli

Bohaterem Juventusu został Federico Gatti

Swój udział w zwycięstwie miał również Szczęsny

Gatti znów daje Juventusowi trzy punkty

Mecz Juventusu z Napoli już od pierwszych minut był rozgrywany w bardzo szybkim tempie. Obie drużyny podeszły do tego pojedynku z ofensywnym nastawieniem. Pierwsze minuty należały do gości, ale po kilkunastu minutach sytuację w środku pola opanowała Stara Dama.

Znakomitą okazję do zdobycia bramki miał Dusan Vlahović, ale Serb złym przyjęciem piłki zaprzepaścił szansę na udane wykończenie akcji. Chwilę później to Khvicha Kvaratskhelia miał doskonałą okazję, ale dobrze interweniujący Szczęsny zmusił Gruzina do błędu.

Reprezentant Polski został bohaterem pierwszej części gry. Szczęsny w 38. minucie spotkania popisał się doskonałą interwencją, broniąc strzał Di Lorenzo z bliskiej odległości. Mimo kilku wyśmienitych okazji pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem.

Po zmianie stron Juventus szybko objął prowadzenie. Dośrodkowanie Cambiaso znakomicie wykorzystał Gatti, który dał prowadzenie gospodarzom. Ten gol wyraźnie nakręcił Bianconerich, którzy od tego momentu grali znacznie pewniej. Napoli natomiast było wolne i przewidywalne.

🔥 𝐅𝐄𝐃𝐄𝐑𝐈𝐂𝐎 𝐆𝐀𝐓𝐓𝐈 𝐓𝐑𝐀𝐅𝐈𝐀 𝐃𝐎 𝐒𝐈𝐀𝐓𝐊𝐈! 🔥



Juventus FC prowadzi z SSC Napoli w hicie tej kolejki Serie A! ⚽️💥



Czy goście odpowiedzą? 🤔 Mecz trwa w Eleven Sports 1! 😍 #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/tthfKvASqn — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) December 8, 2023

Azzurri mieli ogromny problem ze sforsowaniem dobrze grającej defensywy Juventusu. Goście co prawda stworzyli kilka ciekawych okazji w tej części gry, ale nie potrafili zaskoczyć Szczęsnego. Reprezentant Polski nie ustrzegł się jednak fatalnego zagrania, po którym Osimhen zdobył gola. Na szczęście dla Polaka napastnik Napoli był na spalonym.

😱 "UCIEKŁ SPOD TOPORA 🇵🇱 WOJCIECH SZCZĘSNY!" 😱



Co tu się wydarzyło?! 😳 Spalony Victora Osimhena uratował polskiego bramkarza! 👀 #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/NdQB0EIscv — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) December 8, 2023

Juventus ostatecznie wyszarpał trzy punkty w meczu z Napoli i przynajmniej do soboty będzie liderem Serie A. Wtedy swój mecz rozegra Inter Mediolan, który będzie rywalizował z Udinese.

