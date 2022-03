fot. PressFocus Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Juventus w najbliższy weekend zmierzy się w roli gospodarza w hicie Serie A z Interem Mediolan. Przed tym starciem w rozmowie z magazynem GQ na ciekawe porównanie Dusana Vlahovicia do Kyliana Mbappe i Erlinga Haalanda pozwolił sobie opiekun Starej Damy.

Dusan Vlahović w styczniu wzmocnił Juventus w ataku

Serbski napastnik trafił do ekipy z Turynu z Fiorentiny

Massimiliano Allegri podzielił się opinią na temat 22-latka w rozmowie z QG cytowanej przez CalcioMercato.com

“To najlepsi piłkarze swojego pokolenia”

Dusan Vlahović trafił do Juventusu z Fiorentiny w trakcie zimowego okna transferowego za 80 milionów euro. Serb szybko wkomponował się do nowej ekipy, stając się jej kluczową postacią. W rozegranych jak na razie 11 spotkaniach w koszulce Bianconerich zanotował pięć trafień i dwie asysty. Nic zatem dziwnego, że opiekun Juve nie szczędzi pochlebnych słów w kierunku swojego podopiecznego.

– Dusan jest młodym zawodnikiem z niewielkim doświadczeniem międzynarodowym. Ma jednak jakość. Chce i może się poprawić. Ma na to czas – mówił Allegri w rozmowie z magazynem QG cytowanej przez CalcioMercato.com.

– Jest bezwzględny pod bramką rywali. Juventus dokonał ważnego transferu. Vlahović, Mbappe i Haaland to najlepsi piłkarze swojego pokolenia – kontynuował Włoch.

Trener Juventusu zapewnił też, że nigdy nie był zdania, że wraz z przybyciem do klubu Vlahovicia na boczny tor zostanie odstawiony Alvaro Morata. – Zadzwoniłem do niego od razu, gdy transfer doszedł do skutku, aby przekazać mu ważną wiadomość: “Alvaro nigdzie nie pójdziesz. Staniesz się z Vlahoviciem ważniejszym zawodnikiem w zespole” i tak się stało – rzekł Allegri.

– Szaleństwem jest ciągłe krytykowanie Moraty. Nie może być najskuteczniejszy, skoro jest proszony o realizowanie innych zadań. Zawsze był do mojej dyspozycji, grając na pozycji, które nie jest jednak jego wymarzoną – skwitował opiekun Bianconerich.

